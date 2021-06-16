За пять месяцев этого года спортсмены Шымкента приняли участие в чемпионатах, кубках и первенствах РК, завоевав 315 золотых, 239 серебряных, 284 бронзовых медалей.

Спортсмены города на чемпионатах и Кубках Азии завоевали 3 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые медали, а на чемпионатах и Кубках мира 1 золотую, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. За 5 месяцев подготовлено 3 мастера спорта международного класса, 64 мастера спорта Республики Казахстан, 102 кандидата в мастера спорта.

На V Молодежных спортивных играх Республики Казахстан, которые проходят раз в четыре года, молодежь города принимает участие в 36 видах спорта. На сегодняшний день сборная Шымкента с 663 очками занимает 2-е место в общекомандном зачете. На 1-м и 3-м месте расположились город Алматы и Алматинская область. Итоги соревнований будут подведены в августе текущего года.

Кроме того, одно из знаковых мероприятий текущего года – ХХХІІ-летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. Спортсмены, вошедшие в состав национальной сборной Республики Казахстан, проводят усиленную подготовку.

На сегодняшний день спортсмены Шымкента завоевали 10 путевок на летние Олимпийские игры. Помимо этого, в дальнейшем на путевку претендуют по дзюдо – Отгонцэцэг Галбадрах, Севара Нышанбаева, а также по каратэ, батутной гимнастики.