13—14 марта в Туркестанской области ожидаются местами сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед.

Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-восточный днем 12 марта на большей части, сутки 13—14 марта местами 15−20, порывы 23−28 м/с, днем 12 марта в горных районах порывы 30 м/с и более. Днем 13 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха от 16−21, местами 6−11 тепла, до 3−8 тепла, местами 0−5 мороза.

В Шымкенте 12 марта ожидается +5..+17 °C, преимущественно без осадков, легкий ветер. Завтра: +6..+3 °C, дождь со снегом, туман, слабый ветер.