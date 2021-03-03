Плодовые деревья теперь растут на площади 400 га. Современный сад поливает система капельного орошения по передовой израильской технологии.

Проект реализуют по поручению акима области Умирзака Шукеева. До 20 тонн ароматных плодов с 1 га ожидается получить за три года.

Отметим, что такие сорта сливы как Black Splendor, Black Diamond и Angeleno идеально подходят для местного климата.

Глава региона ознакомился с ходом реализации проекта.

Умирзак Естаевич заметил, что на этом участке можно также посадить бахчевые культуры, в частности, дыни, и поручил привлечь специалистов.

Отметим, сад, расположенный на территории сельского округа Шага города Кентау, совместными усилиями высадили АО «СПК «Туркестан и ТОО «Dala–Fruit».

Осмотрев стройплощадки города, глава региона Умирзак Шукеев поручил строителям сохранить уникальный образ культурно-духовного центра и уделить особое внимание качеству, соблюдая установленные сроки.