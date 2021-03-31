С апреля текущего года государственная адресная социальная помощь будет предоставляться через портал электронного правительства (egov.kz).

В целях безопасности населения, не формирования очередей в учреждениях занятости и соблюдения санитарно-гигиенических требований, в соответствии с поручением Министерства труда и социальной защиты населения РК, начиная со II квартала текущего года заявления получателей АСП принимаются через портал «Электронного правительства» (egov), сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Стоит отметить, до 1 марта 2021 года по городу Шымкент за адресной социальной помощью обратилось 44 300 семей, то есть 230 634 человека. АСП назначена 37 219 семьям (188 011 человек). Из них 30 982 семьям — обусловленная, 6 237 семей — безусловная денежная помощь. Отказано в назначении 5 504 семьям.