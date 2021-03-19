За последние годы эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в Шымкенте стабилизировалась и имеет тенденцию к снижению.

Уровень заболеваемости в 2020 году снизился на — 45,33% в сравнении с 2019 годом и составил 23,53 на 100 тыс. населения.

За 2 месяца 2021 года по городу Шымкент зарегистрировано 53 случая заболевания туберкулёзом, что тоже говорит о снижении если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года на 18,83%.

Туберкулёз – это инфекционное опасное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Основным источником инфекции являются больные люди с открытой формой туберкулёза. Бактерии туберкулёза передаются от больного человека к здоровому вместе с капельками слюны при чихании и кашле.

При вдыхании возбудитель туберкулёза попадает в верхние дыхательные пути человека и лёгкие. Бактерии могут поражать любой орган, но чаще всего поражают лёгкие.

При активной лёгочной форме туберкулёза появляются симптомы:

кашель, который длится три и более недель. Во время кашля может отходить мокрота с кровью;

боли в груди, возникающие при дыхании или кашле;

ощущение слабости и быстрая утомляемость;

высокая температура, озноб, усиленное потоотделение по ночам; потеря аппетита и постепенное снижение веса.

С целью раннего выявления заболевания среди детей проводится массовое обследование среди групп высокого риска и среди детей, находившиеся в контакте с больным туберкулёзом.

Проба Манту. В кожу вводится туберкулин — смесь убитых и разрушенных туберкулёзных бактерий, которые не могут вызывать заболевание. Если человек инфицирован туберкулёзом, проба увеличивается в размерах.

Проба с рекомбинантным туберкулёзным аллергеном (АТР). Эта проба делается как проба Манту.

Для подтверждения диагноза обычно делают флюорографию или рентгенографию грудной клетки и микробиологический анализ мокроты на бактерии туберкулёза.

Самый эффективный способ защиты от туберкулёза, это — вакцинация БЦЖ, предусмотренная Национальным календарём профилактических прививок. Первую прививку делают детям на 3-4 день жизни и ревакцинацию в возрасте 6-7 лет.

Основные меры профилактики туберкулёза:

Здоровый образ жизни — это систематическое, активное физическое упражнение и хороший отдых;

Эффективное питание — это использование мяса, молока, рыбных продуктов, овощей и фруктов в достаточных количествах;

Предотвращение вредных привычек — курение, алкоголь, наркомания;

Сохраняйте личную чистоту — мытье рук, посуды, использование индивидуальных блюд, кашель и чихание с использованием салфеток и чистой воды;

Отдых на свежем воздухе и природе;

Периодически проветривайте комнату и проводите влажную уборку;

Не плевать мокроту куда попало. Она способствует распространению болезни.

Заболевание поддаётся лечению, но если своевременно не выявить и лечить, то болезнь может привести к смерти человека.