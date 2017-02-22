Массовое заболевание туберкулезом выявлено в психоневрологическом центре Туркестана

Массовое заболевание туберкулезом выявлено в туркестанском центре оказания специальных соцуслуг № 4. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на вице-министра здравоохранения Алексея Цоя. Известно, что в спецучреждении живут и проходят лечение больные с психоневрологическими заболеваниями.

Всего в психоневрологическом учреждении нашли свыше 60 человек, больных туберкулезом. По данным вице-министра здравоохранения, все они являются пациентами. Среди сотрудников этого психоневрологического учреждения больных на первоначальном этапе проверки не обнаружено.

«У 61 пациента выявлен туберкулез. Три из них уже с летальным исходом, связанным с туберкулезом. Всех больных перевели в другие специальные учреждения. Почти половина выявленных больных с открытой формой туберкулеза», — рассказал Алексей Цой.

Он пояснил, что говорить о вспышке не стоит, ведь все больные локализованы в одном месте. Пациенты с открытой формой туберкулеза проходят лечение отдельно. Сообщается, что первых семь заболевших выявили во время текущего медицинского осмотра еще в начале января. Позже диагноз подтвердился у 61 из 502 человек.

Причины массового заболевания в туркестанском центре оказания специальных соцуслуг № 4 будет расследовать спецкомиссия. В регион прибыла Межведомственная комиссия, куда вошли представители Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты и акимата ЮКО. Во время предварительного расследования специалисты обнаружили неполный охват пациентов флюорографическим методом обследования, не соблюдение алгоритма диагностики и лечения туберкулеза, не соблюдение дезинфекционного режима в центре. Источник заболевания комиссия планирует выявить во время работы. Результат будет известен в течение двух недель. Как заявили на брифинге представители Минздрава, виновные лица и все, кто допустил нарушения, будут наказаны.

Напомним, что этот туркестанский центр оказания специальных социальных услуг № 4 уже не раз фигурировал в скандалах. Так, в январе прошлого года девушка Маржан Турлыбаева обратилась за помощью к общественности и рассказала, что в этом учреждении ее содержат насильно. Тогда были назначен ряд экспертиз, которые сначала подтвердили правильность поставленного диагноза и лечения, однако независимая экспертиза в Алматы диагноз сняла и по решению суда девушку выпустили из психоневрологического учреждения.

Затем в СМИ попали фотоснимки о том, в каких условиях содержатся больные. Мама одного из пациентов обвинила руководство в том, что пациентов там недокармливают и живут они в нечеловеческих условиях. После череды скандалов руководителя туркестанского центра по оказанию специальных социальных услуг № 4 уволили.

