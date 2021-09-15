С вводом в эксплуатацию водоканала «Суындык» в Созакском районе будет введено в оборот 960 гектаров орошаемых земель в селе Созак.

Сейчас проводится капитальный ремонт канала «Суындык», построенный более 40 лет назад в районе. В прошлом году строительные работы были начаты по заказу Управления сельского хозяйства Туркестанской области.

Ход работы находится на контроле акима Созакского района Салыхана Полатова. На 19 км водоканала «Суындык» протяженностью 23 км уже установлены «лотковые щитки». Капитальный ремонт будет завершен до конца года. В результате повысится коэффициент полезного действия гидротехнических сооружений, а орошаемые земли в период вегетации в полной мере будут обеспечены водой.