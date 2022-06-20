Шымкентский водоканал посетили специалисты из Узбекистана

Специалисты ТОО «Водные ресурсы Маркетинг» обменялись опытом со своими узбекистанскими коллегами.

В течение нескольких дней соседи изучали методы работы сотрудников водного хозяйства Шымкента. Особое внимание гостей привлекла техника, которую специалисты товарищества используют для поиска скрытых утечек воды в водопроводной сети.

Делегация ташкентского водоканала завершила свой визит в ТОО «Водные ресурсы маркетинг». В последний день узбекским специалистам была представлена техника, которую шымкентское предприятие использует в своей деятельности.

Сотрудники товарищества показали своим коллегам оборудование, позволяющее выявлять скрытые утечки. Мобильная лаборатория на базе микроавтобуса имеет штат из 3-х человек и все необходимые инструменты европейского образца. Была показана и мобильная телеинспекционная система «Равион», которая используется для обследования канализационных коллекторов.

Она позволяет с помощью дронов вести подземную диагностику и последующие точечные работы. Специалистам ташкентского водоканала продемонстрировали также другую технику и оборудование. Помимо этого зарубежным коллегам шымкентские водники предоставили подробную отчётность о внедрённых ТОО «Водные ресурсы- Маркетинг» технологиях и их эффективности.

«Раньше подобную технику мы видели только в «You Tube», а оказывается она с 2015 года вполне успешно используется совсем недалеко от нас – в Шымкенте. Поэтому, очень рад за наших коллег в Казахстане! Нам показали и другое новейшее оборудование, рассказали о новых технологиях, применяемых при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. Мы, в свою очередь, будем ставить вопрос перед своим руководством о необходимости приобретения подобной техники и оборудования, ведь все это позволит эффективно и оперативно решать коммунальные проблемы», – поделился впечатлениями представитель узбекистанской делегации Хуршид Турдалиев.

Стороны планируют и в дальнейшем вести активную работу по обмену опытом, что по мнению водников приведет к позитивным результатам.