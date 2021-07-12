Новый объект обеспечит Туркестан чистой питьевой водой.

Учреждение «Туркестан су арнасы» теперь способно полностью обеспечить централизованной питьевой водой город с населением около 200 тысяч человек. На сегодня эта возможность есть только у 20% населения.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с работой нового стратегического объекта и дал поручения руководителям ответственных отраслей.

Отметим, что в ходе строительства было проложено более 25 тыс. км труб, дополнительно построено 5000 м3 резервуаров на центральном водохранилище города Туркестан. Ко всем старым и новым зданиям города подведена канализация.

Новый объект полностью оснащен современной техникой, установлены энергосберегающие высокотехнологичные установки. Учреждение имеет все шансы стать крупным оператором, ориентированным на эффективное обеспечение города через систему водоснабжения и водоотведения.

Следует подчеркнуть, что предприятие, обеспечивающее Туркестан бесперебойным водоснабжением, — это большой автоматизированный производственный комплекс.

Мощные насосы подают воду в магистральный водопровод, расход воды находится под полным контролем. Данные о состоянии насосов, объеме воды, давлении в трубопроводе и другие специальные параметры отображаются на мониторах диспетчерского пункта.