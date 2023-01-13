Водоканал просит утеплить свои трубы

Специалисты шымкентского водоканала просят абонентов утеплить водопроводные системы, чтобы избежать замерзания.

По данным коммунальных служб, центральные магистральные линии, работают без перебоев. Основные проблемы с наступлением холодов связаны с замерзанием воды в частном секторе.

Ринат Хамидулин менеджер по связям с общественностью ТОО Водные ресурсы Маркетинг:

«В связи с этим, специалисты предприятия рекомендуют в срочном порядке проделать следующие шаги. Проверить водомерные узлы на предмет утепления. Если оно отсутствует сообщить об этом в ТОО «ВРМ». Предприниматели, должны самостоятельно заняться утеплением своих приборов учета воды. Жителям частного сектора, проверить внутридомовые водопроводные сети и узлы, в случае необходимости утеплить их. В ночное время, во избежание замерзания и обеспечения циркуляции воды во внутридомовой системе, рекомендуется открыть воду под небольшим напором. В случае замерзания не обливайте прибор учета кипятком, из-за перепада температур он может лопнуть и выйти из строя».

В случае аварийных ситуаций, готовы помочь специалисты диспетчерской службы Шымкента.

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