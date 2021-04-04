Продолжается работа по замене газопроводов в строительстве транспортной развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева.

По проекту предусмотрена замена газопровода высокого давления диаметром 500 мм.

Поэтому и возникла необходимость подключения нового газопровода высокого давления к существующему газопроводу.

Эти работы будут проходить с 9:00 часов 4 мая до 18:00 часов 5 мая 2021 года.

В городе Шымкент от этого газопровода обеспечиваются газом абоненты улиц Рыскулбекова, Бекбосынова, Утепова, Каныбекова, Тогысбаева, Отеген батыра, Байтурсынова, Кунаева, Рыскулова, Жандосова, Шаймерденова, Курмангазы, Перова, Лихачева, Байзакулы, Верещагина, С. Азима, Сракулова, Тажибаева, Уалиханова, Маметова, Дулати, Казыбек би, Диваева, Ташенова, Мадели кожа, Сапарбаева, Майдантал, Шевченко,Толстого, Торекулова, Орынбаева, Помоховой, Адырбекова, Дружбы Народов, Асанова, Гвардия, Известия, Жибек Жолы, Акпан батыра, Сасбукаева и микрорайоны «Наурыз», Малый «Самал.

На указанных улицах, и в микрорайонах временно будет отключена подача газового топлива.