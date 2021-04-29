28 апреля в поликлинике №9 города Нур-Султан казахстанской вакциной QazCovid-in (QAZVAC) против КВИ привилась председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК Айжан Есмагамбетова.

Медицинский работник перед введением вакцины рассказала о том, что это двухдозная вакцина и один флакон рассчитан на одного человека, кроме того, отечественная вакцина не требует замораживания, хранится при температуре от плюс 2 до 8 градусов.

«Вакцинация — самый эффективный способ борьбы с пандемией. Поэтому очень важно обеспечить не только доступность вакцины, но и доверие население к вакцинации повысить. Я на своём примере хотела показать, что прививка абсолютно безопасна и эффективна. Чем быстрее мы все провакцинируемся, тем быстрее мы сможем вернуться к жизни без ограничительных мер», — сказала после вакцинации А.Есмагамбетова.

Она отметила, что с выпуском отечественной вакцины QazVac у казахстанцев появился выбор, которым население активно пользуется.

На сегодняшний день казахстанскую вакцину получили около 9 тысяч человек.

Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, у нас должно быть вакцинировано 60% населения.

Только так можно остановить циркуляцию вируса, сказала глава Комитета.

«У нас пока нет такого охвата и циркуляция вируса продолжается. Поэтому пока мы не достигли коллективного иммунитета, необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию», — отметила А.Есмагамбетова.