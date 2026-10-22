В Шымкенте из желчного пузыря 75-летней пациентки удалили 20 камней

В Шымкенте врачи городской клинической больницы №1 провели экстренную операцию 75-летней пациентке с осложнённой желчнокаменной болезнью.

Во время операции из желчного пузыря женщины удалили 20 камней. По словам врачей, скопившиеся образования представляли угрозу для здоровья пациентки.

«Сейчас состояние пациентки стабильное. Благодаря оперативному решению специалистов и своевременно оказанной медицинской помощи операция прошла успешно», — сообщил врач-хирург Сабитхан Байтемиров.

Медики напоминают, что желчнокаменная болезнь может длительное время протекать без выраженных симптомов и проявиться уже на стадии осложнений.

Обратиться за медицинской помощью рекомендуют при боли в правой верхней части живота, тошноте и рвоте.

Специалисты также обращают внимание на опасность некоторых паразитарных заболеваний. Они могут долгое время развиваться практически бессимптомно, поражать внутренние органы и приводить к тяжёлым осложнениям.

Врачи советуют не заниматься самолечением, обращать внимание на изменения в самочувствии и своевременно проходить обследования.