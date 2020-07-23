Что ждет казахстанцев после второго августа, снимут ли карантин или же его продлят.

Но эти вопросы ответила главный санитарный врачи страны. На данный момент по словам Айжан Есмагамбетовой, решение будет зависеть от эффекта действующего карантина. Сейчас межведомственная комиссия под председательством курирующего вице-премьера рассматривает различные варианты смягчения карантинных мер, поэтому вероятно, карантин до конца не снимут, но ослабят.

«Этот вопрос, действительно, волнует каждого казахстанца. Две недели карантина прошли, предстоят еще две недели карантина. От реализации и исполнения этих карантинных мер будут зависеть дальнейшие действия — ужесточение или смягчение», — рассказала Есмагамбетова.

Анастасия Новикова