В министерстве внутренних дел объявили очередную акцию по выкупу оружия у казахстанцев.

С 20 апреля любое незаконно хранящееся оружие можно сдать правоохранителям, причем не бесплатно. Сумма выплат составит от 30 до 300 тысяч тенге, в зависимости от вида оружия и его состояния.

«Размеры вознаграждений определяются комиссиями, создаваемыми в каждом органе полиции области, города и района. К примеру, до стократного месячного расчетного показателя или 290 тысяч тенге может получить гражданин за каждую сданную единицу автоматического нарезного оружия. Половина такой суммы может быть выплачена за нарезные винтовки и карабины. За пистолеты и револьверы – предполагается выплата в размере до 100 тысяч тенге. Каждая единица гладкоствольных ружей максимально может быть оценена в 90 тысяч тенге», — говорит Алексей МИЛЮК, заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК.

Сдать оружие, можно не выходя из дома… по телефону! Наказания — за незаконное хранение оружия, не последует — если, конечно, сдать его во время объявленной акции. Вознаграждению не подлежат предметы и вещества, не признанные заключением экспертов огнестрельным оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом. Не выплатят компенсацию и за оружие состоящее на учете в МВД как «Криминальное» . Не заплатят и за самодельно изготовленные патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию.

«Обращаю ваше внимание … В связи с чем, необходимо строго соблюдать технику безопасности. Крайне не рекомендуется разбирать, ломать и транспортировать найденное оружие. Для этих целей у нас есть специально обученные сотрудники и техника», — говорит Алексей МИЛЮК заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК

Рассказали на брифинге и о задержании браконьеров и перекупщиков рогов сайги. Широкомасштабная спецоперация прошла в Нур-Султане, Западно-Казахстанской и Карагандинской области. У 11 подозреваемых изъяли более тысячи сайгачьих рогов на почти 2 миллиарда тенге.

«Сумма предварительного ущерба, причиненного государству составила около 2 млрд тенге. Возбуждены уголовные дела по статье 339 УК РК, назначены экспертизы, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установления других соучастников и каналов сбыта рогов», — говорит Турлыбек ШУГЫЛА, представитель МВД.

Подозреваемым грозить от 3 до 12 лет лишения свободы.