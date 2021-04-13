В канун священного месяца Рамазан члены Совета деловых женщин Палаты предпринимателей г. Шымкент приняли участие в акции «Өмір тамшысы»(«Капля жизни») и пополнили ряды безвозмездных доноров.

Челлендж был организован предпринимательницами из Мангыстауской области, который поддержали их коллеги из Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской областей, а теперь и шымкентские бизнес-леди.

Три дня подряд с раннего утра в городском Центре крови два десятка кандидаток в доноры заполняли анкетные данные, проходили регистрацию и экспресс-анализ крови. Немного времени заняла и сама процедура сдачи крови. Благодаря самому современному оборудованию, которым оснащен Центр, комфортным условиям, профессионализму персонала, отработанной методике обслуживания, весь процесс у деловых и занятых дам отнял чуть более часа.

По словам успешных бизнес-леди, они решили сдать кровь, так как им известны ситуации, когда без донорской крови невозможно спасти жизнь человека, несмотря на все достижения современной медицины.

«Кровь – это единственное, чем мы можем «заранее» помочь детям, взрослым, остро в ней нуждающимся. Многие из нас сдают ее впервые и каждый делает это безвозмездно, понимая, что один донор может спасти три жизни. А это самая значимая награда для нас», – сообщила председатель Совета деловых женщин г. Шымкент Алма Архабаева.

«Когда понимаешь, что эта кровь необходима и новорожденному ребёнку, и человеку старше 90 лет, что это может спасти чью-то жизнь, эмоции просто переполняют. А впечатления – вплоть до эйфории от совершённого доброго поступка. Так что призываем других предпринимателей присоединиться к нашей акции и передаем эстафету добра своим коллегам из Туркестанской области» — отметила бизнес-вумен Жанна Елтанова.

Члены Совета деловых женщин не только безвозмездно сдают кровь, но и помогают детским домам, собирают ребятишек в школу, протягивают руку помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Не оставались они равнодушными и во время ЧП в Арыси и в период локдауна – организовали сбор гуманитарной помощи пострадавшим от взрывов арысцам, лекарств и оборудования для больниц, задействованных в борьбе с короновирусом. А еще бизнес-леди сажают за свой счет деревья и помогают начинающим коллегам твердо встать на ноги.