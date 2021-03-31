В связи с обильными осадками наблюдатели гидропунктов, расположенных на 21 реке Туркестанской области, перешли на усиленный режим работы.

По данным гидрологов областного филиала РГП «Казгидромет», опасности затопления населенных пунктов нет, вода идет по основному руслу рек. Ситуация в Коксарайском, Шардаринском водохранилищах также на контроле специалистов.

Из-за непрекращающихся проливных дождей все 29 гидрологических постов Туркестанской области перешли на усиленный режим работы. Сотрудники измеряют уровень воды каждые четыре часа и передают данные в «Казгидромет».

«В связи с проливными дождями мы получили от департамента гидрологии и центрального аппарата штормовое предупреждение. В Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях уровень воды в реках повысится. Однако, поводов для беспокойства пока нет. Снега почти не было. Все под контролем», — уверяет

директор Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет» Маханбет ЖАЗЫХБАЕВ.

Руководитель областного филиала заверил, что «угрозы подтоплении населенных пунктов нет. Стабильной остается ситуация и на водохранилищах региона. В Коксарайском водохранилище накоплен 1 млрд 539 млн кубов воды. Туда из Сырдарьи поступает 300 куб в сек воды, а с Коксарайского водохранилища пока сброса воды нет. В водохранилище Шардары поступает 703 кубометра со стороны Узбекистана, из Келесского устья 37 кубов воды. Из Шардаринского водохранилища на сегодняшний день сбрасывается 435 куб воды в сек».