«Уважаемые соотечественники, хочу обратиться ко всем, кто в ближайшее время, собирается на отдых или по иным делам в страны с очень неблагополучной эпидемиологической ситуацией по Covid-19.

Я прошу воздержаться от поездок в государства, где широко распространяется коронавирусная инфекция.

В данный момент, это Индия, Турция, некоторые страны Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии.

Новые штаммы коронавирусной инфекции, имеющие стремительное течение и распространение, представляют чрезвычайную опасность для общества и системы здравоохранения в целом. Повремените с отпуском, ведь это не только ваше собственное здоровье, но и благополучная и полноценная жизнь ваших близких» — Ерлан Киясов, Главный государственный санитарный врач РК.