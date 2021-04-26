Главный врач инфекционной больницы Шымкента Ережепов Бактыгали сообщил, что заболевших коронавирусом в тяжёлом состоянии стало больше.

По словам главного инфекциониста, большая часть больных, находящихся в тяжёлом состоянии, самостоятельно длительное время находились на лечении в домашних условиях. В результате были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

«Инфекционная больница рассчитана на 560 коек. Сегодня у всех госпитализированных тест на коронавирус даёт положительный результат. Из 560 коек 60 коек предназначены для больных реанимационного отделения. На 95% коек в том же реанимационном отделении больные находятся в тяжёлом состоянии.

Половина из них- на ИВЛ, остальные подключены к кислородным аппаратам. Легкие большинства госпитализированных больных поражены на 80-95%, а сатурация снижается до 50%. Многие из этих больных в течение 7-10 дней получали длительное лечение дома.

Самостоятельное лечение больных, получавших различные препараты на дому, идёт неправильно. Всем советую воздержаться от самостоятельного домашнего лечения. В случае обнаружения симптомов коронавируса обратитесь к участковому врачу или в скорую помощь.

В настоящее время во всех поликлиниках города проводится вакцинация. Вакцинация-это самый основной способ профилактики этого заболевания. Поэтому, призываю вас получить эту вакцину», — говорит главный врач инфекционной больницы Ережепов Бактыгали.