C такой инициативой выступил мажилисмен Бекболат Тлеухан.

Он считает, что отсутствие единого реестра доноров и реципиентов, чревато возникновением фактов инцеста: браки могут заключать партнеры, рожденные от одного отца-донора.

«Я хочу поднять вопрос ЭКО-донорства. По закону у нас мужчины до 35 лет могут быть донорами. Главное, чтобы он был здоров и у него генетический код хороший. А сколько раз он будет это делать, это на его личное усмотрение, нет никаких ограничений. В анкете указываются только рост, профессия, внешние данные, можно выбрать любого понравившегося отца-донора», — говорит Бекболат ТЛЕУХАН, депутат Мажилиса Парламента РК.

Ежегодно только в одной клинике с помощью ЭКО рождается 70 детей. Депутат предлагает разрешить мужчинам становиться донорами один раз.

«В разных уголках страны в 20 семьях рождается 20 детей от одного отца. А ведь они могут жениться друг на друге! Для того, чтобы было больше здоровых детей, я хочу предложить следующее: по Казахстану должна быть только одна база для спермы. Доноры должны сдавать её только там и только из этой базы должна быть информация», — говорит Бекболат ТЛЕУХАН, депутат Мажилиса Парламента РК.

Волнует мажилисменов не только зачатие, но и физическая пассивность подрастающих казахстанцев. Александр Милютин напомнил, что президент поручил увеличить финансирование на развитие детско-юношеского спорта. Депутат Мажилиса сомневается, что выделенные на развитие спорта бюджетные средства тратят эффективно.

«Еще одним свидетельством нездоровых отношений в сфере спорта, освещаемых в соцсетях, является открытое письмо лыжников сборной Казахстана А. Дюсенова, Е. Величко, а случай с А. Головко, который открыл в свое время за свой счет лыжный клуб для детей дошкольного и начального школьного возраста, не нашел поддержки от государства, средства закончились, клуб закрылся, а он оказался не востребован в нашей стране и сейчас вынужден тренировать лыжников из Марокко», — рассказал Александр МИЛЮТИН, депутат Мажилиса Парламента РК.

Кроме того, мажилисмены предлагают присваивать улицам имена известных казахстанских деятелей. Политическому деятелю Алихану Бокейханову в этом году исполняется 155 лет. В честь преподавателя, журналиста и этнографа в республике названы всего две окраинные улицы.

«Улица Бокейханова в Алматы расположена в промзоне на окраине города за рынком. Еще одна улица, носящая имя этого известного деятеля расположена на окраине Шымкента, в длину всего 500 метров. Там находится около 20 домов и даже света нет!», — говорит Иса КАЗБЕК, депутат Мажилиса Парламента РК.

Подняли депутаты и вопрос подорожания бензина. Они требуют правительство найти время и рычаги воздействия на тех, кто уже в третий раз за месяц поднимает цены на топливо.