Семьи, ранее обреченные на стопроцентное бесплодие, могут ощутить радость полноценной семьи.

В Казахстане реализуется программа «Ансаган саби». В этом году в Шымкенте распределят 403 квоты на ЭКО. Новостью поделился руководитель управления здравоохранения Бахытжан Позилов. «ЭКО — уникальное приобретение человечества. Семьи, ранее обреченные на стопроцентное бесплодие, могут ощутить радость полноценной семьи с тем количеством детей, которых они хотят», — говорит главный врач Шымкента.

Бахытжан ПОЗИЛОВ, и.о. руководителя управления здравоохранения г. Шымкента:»Если в прошлом году квоту на ЭКО получили всего лишь 64 семьи. То количество квот на 2021 год — 403. У нас на ЭКО как раз стоят в очереди 400 семей. Одним из главных условии для супругов — это законный брак. Для получения квоты в начале женщина проходит обследование в поликлинике. Затем в центре ЭКО, у нас в Шымкенте их 4. Квоту распределяет специальная комиссия, созданная при управлении. Если учесть, что в Казахстане каждая пятая семья бездетная, то можно понять что значит для таких семей ЭКО».