Вопросом, так кого же больше, мужчин или женщин в третьем мегаполисе страны, задались журналисты Otyrar.kz

Шымкент всегда славился как города самый густонаселенный. Третий мегаполис известен так же, как самый молодежный город. Третий мегаполис страны граничит с несколькими регионами, поэтому в Шымкент стал центром.

Как оказалось, по статистике больше в Шымкенте представительниц прекрасного пола, нежели мужчин. В департаменте статистики пояснили, что на начало 2021 года число прекрасных составило 554 тысяч. Это 51,6% от общей численности населения. А мужчины уступили не на много, численность джигитов составила 519 тыс. Это 48,4%.

А что касается общего числа жителей, там цифра перевалила за миллион. В ведомстве сообщили, на начало 2021 года число жителей Шымкента составило 1074,5 тыс. чел.

К слову, многие сегодня шутят. Мол, раньше издевались над южанами, называя «понаехавшие», теперь жители Шымкента тоже могут так пошутить, ведь с момента присвоения Шымкенту статуса город — республиканского значения в мегаполис начали многие переезжать на работу из других городов. Нур-Султан и Алматы не исключение.