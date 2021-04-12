В рамках контроля за соблюдением требований карантинного режима и ограничительных мер полицейские Жетысайского РОП совместно с мобильными группами выявили очередной факт организации мероприятия.

В одном из заведений города Жетысай участковые инспекторы полиции во время рейда выявили факт проведения кудалыка с участием более 50 человек. В отношении устроителя торжества собранные материалы по статье 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов” направили в СЭС для привлечения к административной ответственности. Как выяснили полицейские, данное заведение уже повторно проводит свадебное мероприятие в нарушение карантинного режима.

В отношении владельца заведения, который во второй раз провел мероприятие, несмотря на привлечение к административной ответственности, участковые инспектора собрали материалы и направили в СЭС для принятия законного решения.