Аким Шымкента чиновникам: «Нет дорог, а вы школу собрались сдавать!»

Во время объезда по строящимся объектам аким Шымкента Мурат Айтенов возмутился: в мкр Туран строят школу на 1200 мест, а дорог, подводящих к ней нет, за исключением одной. И та позади школы. Между тем, здание планируют сдать в эксплуатацию уже к новому учебному году.

Всему виной, считает аким, отсутствие взаимодействия между управлениями. В данном случае двух из них — строительства и автодорог.

«Это все надо было смотреть заранее, на этапе выдачи ПСД. Как вы работаете?! Я же говорил, надо взаимодействовать! Дороги нет, а вы строите! Надо же понимать, что это за место, что здесь строят. В июле закончат – как люди будут попадать в школу?! Поймите уже — мало просто построить и уйти. Нужно предусмотреть всю необходимую инфраструктуру», — отчитал аким руководителей двух управлений.

А поскольку в Шымкенте введены новые требования к оснащению и оформлению школ, то и следить за тем, как и что строят, нужно на каждом этапе, а не после завершения строительства.

Похоже, не все гладко и в сфере образования. Представительница управления не могла точно ответить, сколько детей сможет вместить единственная на целый микрорайон школа, рассчитанная на 1200 детей за одну смену.

Одно из поручений — вопрос кадров нужно решать на этапе строительства, а не когда школа будет завершена.

«Уже сейчас город испытывает дефицит в педагогических кадрах. Поэтому уже сейчас, пока школа не достроена вам необходимо подготовить резерв, пул учителей, тех, кто живет в прилегающих районах. Вы же не будете учителей издалека привлекать», — отметил аким Шымкента.

Также важно помнить, в эту школу придут учиться дети со всего микрорайона, а значит уже сейчас нужно решить вопрос с автобусными маршрутами.

«Очень важно понимать, что здесь будут учиться дети со всего микрорайона. Поэтому уже сейчас надо продумать схемы маршрутов так, чтобы они довозили детей прямо до школы», — подчеркнул Мурат Айтенов.