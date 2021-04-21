Из-за влияния холодного циклона, поступившего с территории России, в северных районах Туркестанской области ожидается дождь с переходом в снег.

В Тюлькубасском районе и в с. Ачисай сильный дождь, возможна молния. В Казыгуртском районе — туман. Ночью столбики термометра опустятся до + 1…6 градусов тепла, в горных районах заморозки, -3 градуса ниже нуля. Днем температура воздуха 15-20 градусов тепла. В некоторых районах +12 градусов.

Асия КЫДЫРБАЕВА начальник отдела Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет»:»22 -24 апреля ожидается ветер с востока. Скорость его достигнет 15 м/сек. В Созакском и Тюлькубасском районах ожидается сильный ветер. А с 24-по 30 апреля температура воздуха прогреется до +25 +30 градусов. В некоторых местах 20 градусов тепла».