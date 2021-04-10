Аким города ознакомился с ходом строительства III этапа проспекта Д.Кунаева.

Общая протяженность застройки от улицы Терешковой до улицы Богет – 0,561 километра. Ширина 6-полосной улицы — 42 метра. Ответственная подрядная организация — ТОО «КазахДорСтрой».

На сегодняшний день освоено 691,0 млн тенге. На 2021 год предусмотрено 3 975,3 млн тенге: республиканский бюджет-500 млн тенге, местный бюджет — 50 млн тенге.

Также ведутся работы по изъятию 42 земельных участков. Возвращено — 24, направлено в суд – 8, оценено – 6.

В настоящее время выполнено строительство кольцевой железной дороги (745 м), канализационной трубы (948 м), кабельных линий (3,4 км), установка столбов (24 шт.), земляные работы (5 500 куб. м), подземный пешеходный переход (2 шт.), заливка свай (17 шт.), снос домов (3 шт.).