В Шымкенте ведется активная работа по оказанию государственной адресной социальной помощи.

По данным исполняющего обязанности руководителя управления занятости и социальной защиты Е.Бекмуратова, на адресную социальную помощь из бюджета на 2021 год выделено 13,5 млрд тенге (республиканский – 12,5 млрд тенге, местный бюджет – 955,7 млн тенге).

С начала года государственная адресная социальная помощь назначена 34 862 семьям (172 089 человек), оказана помощь в размере 4,8 млрд тенге.

Кроме того, на обеспечение гарантированным социальным пакетом на 34 193 детей в возрасте от 1 до 6 лет из республиканского бюджета на 2021 год предусмотрено 2,4 млрд тенге. Из них за I квартал социальным пакетом детей из малообеспеченных семей обеспечены продуктами питания 57 346 детей.

Стоит отметить, в целом адресная помощь не предоставляется на постоянной основе, а оказывается гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Пресс-служба акимата города Шымкент