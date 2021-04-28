Глава антикоррупционной службы Шымкента рассказал о приговорах, которые были оглашены в отношении бывших государственных служащих, передает Otyrar.kz

Как выяснилось, иногда чиновники идут на относительно мелкие взятки. И хотя впоследствии их преступление приносит огромный урон государству, виновные отделались лишь штрафами.

«14 апреля суд Аль-Фарабийского района г. Шымкента вынес приговор в отношении экс-чиновника. Согласно материалам дела, 22 сентября 2020 года временно исполнявший обязанности заместителя руководителя Управления энергетики и коммунального хозяйства акимата г. Шымкента получил взятку – 60 000 тенге. За эту сумму он должен был подписать акт выполненных работ за содержание сетей наружного освещения, находящихся в парках и скверах города», — пояснил Асхат Жумагали, руководитель антикоррупционной службы г. Шымкента.

Приговором суда экс-чиновник должен выплатить штраф в размере 3 000 000 тенге. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Другой мздоимец погорел на более мелкой взятке. 11 марта 2021 года будучи старшим инспектором службы полка патрульной полиции Департамента полиции третьего мегаполиса, получил от директора частной компании взятку — 30 тысяч тенге за непривлечение водителя компании к административной ответственности за управление транспортным средством без документов.

«Приговором Аль-Фарабийского районного суда г. Шымкент он был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 900 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью», — пояснили в антикоррупционной службе г. Шымкента.

Более крупные штрафы выплатят бывший главный специалист управления ГАСК по Туркестанской области и заведующий сектором отдела архитектуры и градостроительства Толебийского района Туркестанской области.

За взятку, что они получили за покровительство предпринимателей, он должен выплатить 43 400 000 тенге, а другой задержанный выплатит 7 650 000 тенге. Оба пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.