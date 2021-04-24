За последнюю неделю от опасного вируса скончались трое шымкентцев.

В палатах инфекционных больниц борются с инфекцией 273 пациента, 10 из них — в тяжелом состоянии. За прошедшие сутки в городе подтвердили диагноз у 131-го шымкентца.

В Шымкенте первый компонент против коронавирусной инфекции сделали более 76-ти тысяч горожан. Об этом рассказал Бакытжан Позилов.

По скорости вакцинации третий мегаполис с 10-го переместился на пятое место в республике. Вакцинироваться можно в 39 пунктах — растет и количество передвижных прививочных бригад: вакцинироваться можно в ЦУМе и Шымкент Плазе. Медики принимают шымкентцев с 8-ми утра до 10 часов вечера.

«Сегодня с утра мы получили еще 10 610 доз вакцины. В воскресенье мы ожидаем еще около 30 тысяч доз», — говорит Бакытжан ПОЗИЛОВ руководитель управления здравоохранения г.Шымкента

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