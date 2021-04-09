Мошенница, обещавшая помочь с соцвыплатой, задержана в Туркестане

В ДП города Туркестан обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Некая девушка пообещала потерпевшей помочь получить социальную выплату от государства. За это мошенница попросила у женщины 62 тысячи тенге. Однако, обещание не было выполнено.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка задержали безработную местную жительницу. Девушка призналась в содеянном, сказав, что нуждалась в деньгах.

Подозреваемся находится под подпиской. Выясняется ее причастность к другим аналогичным преступлениям. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”. Ведется досудебном расследование.