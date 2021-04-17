В Шымкенте успешно работает проект «Умная поликлиника, умная больница».

В городе 28 медицинских учреждений управления здравоохранения работают по этой системе. Теперь жители не стоят в очереди, а из дома записываются на прием к врачу. Если необходимо по мобильному приложению » DamuMed» вызывают на дом врача.

В первой городской поликлинике не увидишь длинные очереди. Третий год медучреждение оказывает услуги в рамках проекта» Умная поликлиника». Пенсионерка Арызкуль Айтымбетова освоила мобильное приложение. Отмечает, что это экономит время, позволяет медицинским организациям управлять ресурсами и планировать расписание специалистов.

Арызкуль АЙТЫМБЕТОВА, жительница г. Шымкента:»Записались на прием к врачу через мобильное приложение. Муж по записи был на приеме. Сдал анализы. Очень удобно. Не надо стоять в очередях. Спасибо».

На всех кабинетах врачей и узких специалистов размещены QR коды. На прием к врачу пациенты записываются через приложение DamuMed. По такому же принципу можно вызвать врача на дом.

«Умная» поликлиника, по словам отоларинголога Жанат Ташимбетовой, позволяет пациенту сократить время ожидания визита, а врачу — приема в поликлинике: По приложению DamuMed жители записываются на прием к терапевту, затем если необходимо, если направили к ЛОР- врачу они по предварительной записи приходят на прием ко мне. Раньше пока пациента примешь, столько человек откроет дверь и мешали вести прием. Теперь по мобильному приложению люди записываются, когда им удобно, и когда они могут посетить врача».

Пациенты через мобильное приложение могут оценить эффективность работы врача. В Шымкенте свыше 202 тысяч жителей пользуются мобильным приложением.