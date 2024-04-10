Как попасть на прием к профильному врачу, минуя терапевта

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РАБАТ
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С апреля у казахстанцев появилась возможность обратиться к некоторым профильным специалистам без направления от терапевта.

Подробности рассказала руководитель управления амбулаторно-поликлинической помощи департамента организации медпомощи при Минздраве РК Асель Кидиралиева.

Минздрав определил восемь направлений, по которым можно попасть к профильному специалисту в обход терапевта:

* при неотложных состояниях и травмах: речь идет о записи не только к травматологу, но и к другим врачам, например, офтальмологу или отоларингологу (лор-врачу);

* при оказании экстренной и плановой стоматологической помощи: за плановой помощью к зубному могут обратиться дети и беременные, а за экстренной – люди с инвалидностью, ветераны ВОВ, получатели адресной социальной помощи; многодетные матери, награжденные медалями «Күміс алқа» и «Алтын алқа»; пенсионеры по возрасту, ВИЧ-инфицированные, люди с онкозаболеваниями или туберкулезом; неработающие лица, осуществляющие уход за детьми с инвалидностью;

* при обращении к акушеру-гинекологу: кроме случаев, когда беременным нужна постановка на учет, она ведется через терапевта;

* при обращении к психологу;

* при подозрении на онкологические и гематологические заболевания: при наличии подтверждающих анализов и документов, например, снимков КТ или УЗИ;

* при обращении в молодежные центры здоровья, которые открыты при поликлиниках: молодые люди в возрасте 14-29 лет могут напрямую записываться к специалистам молодежных центров здоровья (там работают урологи, акушеры-гинекологи, психологи, психиатры);

* при обращении пациентов, состоящих на динамическом наблюдении (учете) у узких специалистов в течение определенного времени: например, пациенты с сердечной патологией могут попасть к кардиологу напрямую;

* при обращении за медпомощью через медицинские поезда и передвижные медкомплексы (оборудованные автобусы и грузовики):  такие курсируют с марта по ноябрь в отдаленные населенные пункты.

Записаться к узкому специалисту можно через медицинское приложение, которым вы пользуетесь, либо через call-центр. По словам Асель Кидиралиевой, работу последних планируют возобновить в регионах. Таким образом, попасть к врачу можно будет по старинке, позвонив в поликлинику либо на специальный номер.

Мед новости
В Министерстве здравоохранения РК сообщили, что на сегодня по сравнению с прошлым годом наблюдается рост цен на ряд препаратов.
В ведомстве отметили, что наблюдается рост цен на лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противомикробные и противовирусные.
«Одной из причин является сезонный рост цен. Однако следует отметить, что есть и снижение стоимости на такие препараты, как антикоагулянты, нестероидные противовоспалительные препараты, витамины», – говорится в сообщении.
В Минздраве объяснили, что лекарства, как и любой товар, имеют экономический и социальный эффекты. Стоимость препаратов зависит от рыночных взаимоотношений, цены производителя, курса иностранных валют, ценовой политики страны-производителя и покупателя, логистики, стоимости сырья и других факторов.

«Напомним, что в соответствии со статьей 426 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность за реализацию препарата выше утвержденной предельной цены. В случае установления факта реализации выше предельной цены необходимо обратиться в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля с мотивированными документами (чек о покупке) или через мобильное приложение DARIKZ», – отмечается в пресс-релизе.

В Фонде социального медстрахования ответили на жалобы казахстанцев о качестве медпомощи в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
Как отметил заместитель председателя правления фонда Ильяс Мухамеджан, нужно четко разделять жалобы на систему ОСМС и жалобы на качество помощи внутри нее.

По словам И. Мухамеджана, большинство жалоб не связаны с системой ОСМС как таковой. Они связаны с качеством помощи, очередью или, к примеру, отсутствием врача.

«По своей сути, система ОСМС – это форма оплаты за полученную помощь или услугу. Люди путают эти понятия. Вопросы, связанные с процессом оказания медицинской помощи, входят в компетенцию организаций медпомощи. А это прерогатива Министерства здравоохранения как уполномоченного органа, издающего приказы, и местных исполнительных органов вместе с главврачами и персоналом медорганизаций, исполняющими эти приказы. Важно понимать эти детали», – сказал он.

Как заявил заместитель председателя фонда, жалобы не всегда напрямую связаны с самим процессом, а зависят от разных факторов. Иногда жалобы могут быть связаны с тем, что врач был неразговорчив, не поздоровался, был груб или торопился. А также И. Мухамеджан напомнил, что система ОСМС предоставляет медпомощь только по назначению врача и не будет лечить человека из-за диагноза, сделанного по Google.

«Часто граждане думают, что система ОСМС позволит им делать все что угодно в сфере здравоохранения, включая получение услуг. Напомню: система в первую очередь опирается на медицинские показания, а не на желания пациентов. Это означает, что гражданин, основываясь на информации из разных источников в интернете, например, Google, или следуя советам «умных» экспертов в Instagram или TikTok, приходит к врачу и требует проведения определенных анализов. Например, анализа крови на содержание витамина D, несмотря на то, что нет медицинских показаний для его проведения», – отметил Ильяс Мухамеджан.

Он пояснил, что если медицинские показания для определенных процедур, исследований или анализов отсутствуют, то они могут быть проведены платно.

Яна Котт

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