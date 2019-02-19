Никого уже не удивишь тем, что счета за квартиру, штрафы за нарушение ПДД можно оплатить не выходя из дома, так же как купить одежду или технику. Главное, чтобы был Интернет. С появлением мобильных приложений можно, к примеру, не просиживать в поликлинике, ожидая, когда подойдет очередь, не бегать за подписями и печатью для получения больничного листа.

Появилась возможность прямо со смартфона записать к врачу ребенка или пожилых родителей. Для этого достаточно скачать мобильное приложение «DamuMed». Объем приложения всего 16,2 мб, и много памяти вашего телефона приложение не займет.

Что для этого необходимо:

— смартфон с поддержкой операционной системы Android и ios. Одним словом, кнопочные телефоны вам в этом деле не союзники;

— подключение к Интернету (обязательно);

— регистрация в поликлинике по месту жительства;

— номер телефона, который будет зарегистрирован именно на вас.

Данное приложение действует с 2017 года не только в Шымкенте, но и по всему Казахстану. Согласно приказу Министра здравоохранения РК от 23 ноября 2010 года, весь документооборот в медицинских учреждениях должен вестись в электронном виде.В городском управлении здравоохранения г. Шымкента нам рассказали, насколько популярно это приложение у нас, в третьем городе-миллионнике страны.

«Из 406 635 человек в возрасте от 20-60 лет, в приложении «DamuMed» на сегодняшний день зарегистрировались 130 936 человек. А это 32,2% населения города, которое активно пользуется Интернетом. В текущем году планируется довести эту цифру до 50%, – рассказывает it-специалист Дастан Жораев. – По мобильному приложению за период его работы было осуществлено 260 120 записей на прием к специалистам и 4 900 раз врачей вызывали на дом. Из 36 медицинских учреждений в 32 была налажена работа с медицинским персоналом и настроена компьютерная техника, которая имеет доступ к Интернету. Эксперты из сферы компьютерных технологий обучили 8 882 медицинских работника».

Пользоваться приложением, которое существенно сэкономит ваше время, очень просто.

Пошаговая инструкция по скачиванию и установке приложения «DamuMed»

Возьмите в руки смартфон, подключите Интернет (мобильный или wi-fi – не имеет значения), заходим в приложение «Play Маркет», в поисковике наберите «Даму мед». Далее «Установить» и «Открыть», ознакамливаемся и нажимаем на значок «ОК». Потом из списка выбираем регион, в котором вы проживаете. У нас это Южно-Казахстанская область, г. Шымкент (на Туркестанскую еще не успели переименовать), далее кликаем на значок «Войти», вписываем номер телефона и ИИН, нажимаем на галочку. Далее «Продолжить» и вводим четырехзначный код, который придет вам смс-сообщением. После этого нажимаем «Авторизоваться» и «Начать использование». Все, приложение установлено.

Итак, здесь можно ознакомиться с графиком работы врачей, посмотреть время приема, вызвать врача на дом, посмотреть информацию о медицинской организации. В графе меню (верхний левый угол) можно увидеть информацию о ваших вызовах, направлениях, посмотреть результаты лабораторных исследований, сохраняются в приложении и выписанные рецепты. В экстренных случаях можно воспользоваться тревожной кнопкой, но ради забавы нажимать не стоит.

Для того, чтобы вызвать врача на дом, необходимо ознакомиться со следующей информацией. Показаниями для обслуживания вызовов на дому являются:

1. Острые болезненные состояния, не позволяющие пациенту самостоятельно посетить организацию ПСМП (поликлинику).

2. Повышение температуры тела выше 38 градусов.

3. Повышение артериального давления с выраженными нарушениями самочувствия.

4. Многократный жидкий стул.

5. Сильные боли в позвоночнике и суставах нижних конечностей с ограничением подвижности.

6. Головокружение, сильная тошнота, рвота.

7. Хронические болезненные состояния, которые не позволяют пациенту самостоятельно посетить поликлинику (тяжелое течение онкологических заболеваний, инвалидность (1-2 группы), параличи, парезы конечностей).

8. Острые инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих.

9. Нетранспортабельность пациента.

Если у вас есть симптомы из вышеперечисленных, то только в этом случае можете вызвать врача на дом.

Записаться можно как на бесплатное посещение врачей, так и на платное. Открываем «Графики работы врачей», выбираем нужного специалиста, к примеру «Стоматология». На экранах вашего мобильного высветится информация и данные о враче и время приема. Красные квадратики – прием не ведется или время уже забронировано, а зеленые – доступное время, можно записываться. После того как вы записались, в компьютере специалиста отобразится запись о заявке с вашими данными и с причиной обращения. Вам же нужно постараться не опаздывать и проявить «немецкую пунктуальность».

Плюсы приложения

С внедрением данного приложения:

1. Врачу удается принять на двух пациентов больше;

2. Время посещения сократилось с 30 до 15 минут;

3. Результаты наиболее распространенных лабораторных исследований можно будет получить в течение суток, а не как раньше, когда приходилось ждать от 2 суток до недели;

4. Можно получить консультацию лечащего врача, не выходя из дома, а также получить рецепт на лекарства;

5. Стало возможным получить больничный лист с подписью врача и электронной печати. Также его можно распечатать в нужном для вас формате.

Плюсом является то, что вы можете найти нужное вам лекарство в аптеках города в круглосуточном режиме. Для этого нужно будет выбрать регион, в котором вы проживаете, и в поисковике ввести нужный вам препарат. Вам будет доступна информация с адресами, ценами и телефонами аптек.

Помимо того, что вы можете записаться на прием сами, также можно записать своих домочадцев. В графе семья обозначен список ваших родных. Вы можете использовать все функции приложения для ваших детей до 14-ти лет, а также записать на прием родителей. Чтобы добавить родственные связи, вам необходимо обратиться в регистратуру, по месту нахождения поликлиники, в которой вы обслуживаетесь.

Также не нужно бежать в поликлинику за больничным листом и проставлять печати и собирать подписи. Готовый и заполненный бланк вам будет отправлен в приложение.

Также с помощью приложения можно узнать, когда вам нужно пройти скрининг, зайдя в раздел «Оповещения». Скрининги проводятся бесплатно в любом медицинском центре, поликлинике, к которым вы прикреплены.

В рамках реализации государственной программы «Денсаулык», разработанной на 2016-2019 г., реализуется комплекс мер по охране здоровья и предупреждению возникновения заболеваний. Это программа включает в себя 7 видов профилактического медицинского осмотра целевых групп населения. Это:

— осмотры детского населения, которые проводятся ежегодно в возрасте до 18 лет;

— выявление поведенческих факторов риска (табакокурение, употребление алкоголя, низкая физическая активность, неправильное питание) – проводится 1 раз в 2 года среди населения в возрасте 30-70 лет;

— скрининг рака шейки матки проводится с периодичностью 1 раз в 4 года, ему подлежат женщины в возрасте 30-70 лет;

— скрининг рака молочной железы, который проводится с периодичностью 1 раз в 4 года, подлежат женщины с 40 до 70 лет;

— скрининг артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета проводится с периодичностью 1 раз в 2 года, ему подлежат мужчины и женщины с 40 до 70 лет.

Людям нужно больше информации

В шымкентской городской поликлинике №4 УЗ ЮКО я провела небольшой опрос среди пациентов. И, как оказалось, большая их часть попросту не знает о таком полезном приложении и предпочитают стоять к врачу в «живой очереди».

Жительница Шымкента Айнура пользуется приложением с момента его запуска в 2017 году. Ей нравится, что не нужно долго ждать результатов анализов и ходить за ними в поликлинику, так как они в течение этого же дня поступают на телефон в электронном виде. И с детьми не нужно бегать по врачам, чтобы записаться на прием к узким специалистам.

Себе я уже установила приложение и вам советую! Поэтому смелее скачиваем приложение, открываем и пользуемся. Это проще простого.

Наталья Провозина