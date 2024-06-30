На прием не к врачу, а к медсестре!

Согласно новой модели оказания медпомощи в Казахстане внедряется самостоятельный сестринский прием в организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Что эта за модель и что она сулит пациентам, об этом РАБАТ беседует

с исполняющей обязанности главного врача ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» управления здравоохранения г. Шымкента

Раушан ОРАЗБАЕВОЙ.

– Раушан Исраиловна, откуда родом это новшество?

– Деятельность в этом направлении ведется в Казахстане не менее десяти лет, выполнен огромный объем подготовительной работы. Один из последних документов – «Концепция развития первичной медико-санитарной помощи Республики Казахстан на 2024-2028 годы». Она была принята 12 июня 2024-го в ходе заседания Правительства РК под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова. На ее основе внедряется новая модель сестринской службы.

В 31-й медорганизации в семи регионах нашей страны прошло ее пилотное внедрение. Разработаны 15 клинических сестринских руководств и около 45 стандартов операционных процедур, регламентирующих делегирование некоторого функционала врача медсестре расширенной практики, а в соответствии с ними 33 формы первичной сестринской документации.

– Бывает так, что пациент, побывав на приеме у врача, не доволен, что доктор мало времени уделил личному общению с ним, а больше был занят заполнением каких-то бумаг…

– Не спорю. Врачи общей практики порой тратят много времени на ряд функций, которые могут выполнить медсестры расширенной практики. Все это увеличивает время ожидания для пациентов. В том числе и поэтому поэтапно некоторые функции врача общей практики или семейного врача будут переданы медсестрам расширенной практики, что позволит повысить качество медицинской помощи, частично перераспределить рутинную нагрузку врача.

– Принято считать, что медсестра – это просто помощник врача, она у него, что называется, «на подхвате». И это трудно сочетается с известным фактом, что на долю среднего и младшего медперсонала в больницах и поликлиниках страны приходится 80% медицинских услуг.

– Да, раньше самостоятельное ведение пациента медсестрой не представлялось возможным. Каждый шаг медсестры согласовывали с лечащими врачами. Надеемся, что делегирование врачебных функций придаст самостоятельности среднему медицинскому персоналу. Медсестра станет не только партнером врача и пациента, способным самостоятельно совершать какие-либо процедуры, но и специалистом, работающим в команде.

– Раушан Исраиловна, так что теперь должна уметь делать медицинская сестра?

– Современная медсестра в самом широком смысле этого слова должна участвовать в проведении профилактических мероприятий, назначении лекарств, проведении простейших медицинских обследований, приеме пациентов и осуществлении контроля состояния пациента.

Сегодня медсестра общей практики (МСОП) не просто «исполнитель» всех назначений врача (выступает в роли помощника), а берет на себя значительный объем работы и несет ответственность за оказанную медицинскую и консультативную помощь населению.

Это обстоятельство подразумевает не только наличие непрерывной системы подготовки специалистов среднего звена, отвечающих потребностям практического здравоохранения, но и создание эффективной сестринской среды. Это означает укрепление позиции медсестры общей практики через разграничение и закрепление полномочий между всеми участниками медицинского процесса. То есть все регламентировано алгоритмами деятельности, стандартами операционных процедур и др.

– То есть теперь пациентам, которые стоят на диспансерном учете, станет проще попасть к узким специалистам?

– Да, теперь эти пациенты смогут отправиться к узким специалистам после приема у медсестры. Медсестры будут сами проводить некоторые осмотры, выписывать рецепты и направления на анализы. Это позволит пациентам на динамическом наблюдении прийти на прием к специалисту уже с результатами анализов, что оптимизирует время как врача, так и пациента. При этом человек получает больше персональной помощи, а в поликлиниках исчезают очереди к востребованным специалистам.

Помимо этого, вводятся запланированные приемы хронических больных, где осмотр и выписка направлений на диагностику будут делегированы среднему медперсоналу.

– Знаю, что в странах Запада у многих медсестер высшее образование, их готовят в институтах…

– Да, если взять пример европейских стран, то там медсестры составляют основу первичного звена здравоохранения. Они оказывают квалифицированную помощь пациентам с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, сердечная недостаточность, психические заболевания. В медцентрах медицинская сестра расширенной практики самостоятельно ведет прием пациентов, при необходимости направляет к врачу общей практики, в пределах своей компетенции проводит назначение и исследование. Таким образом, время врача будет сэкономлено, что позволит ему больше внимания уделять пациенту.

У нас тоже на смену приходит новая модель медицинской сестры, которая больше будет звучать как «медсестра-помощник пациента».

В стране начато обучение среднего медицинского персонала по программам, которые позволяют им вести пациентов с заболеваниями по ряду таких направлений, как кардиология, нефрология, эндокринология, гастроэнтерология, офтальмология, оториноларингология и хирургия.

Это позволит более рационально распределять нагрузку на врачей и повысить эффективность работы первичного звена – так нам пояснили в Минздраве.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает сестринский персонал как реальный потенциал для удовлетворения растущих потребностей населения к доступным и квалифицированным медуслугам, определяя ему ведущую роль в оказании первичной помощи, профилактике и реабилитации пациентов.

В ряде стран Евросоюза (Финляндия, Германия, Великобритания, Швейцария и др.) средние медработники уже осуществляют свою практическую деятельность без участия врача. То есть они способны самостоятельно проводить первичный прием пациентов (простейшие медицинские обследования), назначать лечение в пределах своей компетенции (ограниченный перечень лекарственных средств и лечебных процедур), осуществлять контроль состояния пациентов (в том числе в послеоперационном периоде), оказывать помощь больным с хроническими формами заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, сердечная недостаточность, психические заболевания и др.) и сложными состояниями (онкологические и инфекционные заболевания и др.), принимать решения о необходимости направления пациентов к врачу общей практики или узкому специалисту, либо в другую медорганизацию или подразделение, а также осуществлять посещение прикрепленных больных на дому.

– Благодарю за разъяснения. Надеюсь, эти перемены пойдут на пользу всем пациентам.

Фарида Шарафутдинова