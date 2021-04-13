Заявка на вакцинацию через Damumed доступна уже во всех регионах Казахстана.



Каждый из нас должен сделать свой вклад в формирование коллективного иммунитета от COVID! Массовая вакцинация – единственный разумный путь достижения этой цели. Вышло обновление приложения, которое теперь поможет вам отправить заявку на вакцинацию. Это не просто, а очень просто. В том числе благодаря современным цифровым технологиям.

Через приложение Damumed ваша заявка будет доставлена в нужную вам клинику и при помощи сервисов egov вы получите дату и время на которое вам назначена вакцинация. Инструкция в ролике.

