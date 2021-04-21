Только шымкентцы начали нежиться под жаркими лучами солнца, но, погода уготовила сюрприз. В третьей декаде апреля похолодало. Вопрос горожан, когда же в мегаполисе потеплеет? — мы задали синоптикам.

Асия КЫДЫРБАЕВА, начальник отдела Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет»: В ближайшие дни с 22-24 апреля солнечно, без осадков. Дождя не будет. Ночью столбик термометра от +1+3 поднимется до +6+8 градусов, а днем с +17+19 до +22+24 градусов. Постепенно потеплеет. Сегодня, в ночь с 21 на 22 апреля ожидаются заморозки с понижением температуры от -1 до -3 градусов».