В 186 школах города Шымкент обучаются 226 679 учащихся.

В IV четверти 2020-2021 учебного года 22 школы (8 467 учащихся) обучаются в штатном режиме, в смешанном формате 188 333 учащихся (83,1%), на основании заявлений родителей дистанционно 29 745 (13,1%).

Руководитель управления образования отчиталась акиму города Мурату Айтенову о проделанной работе за I квартал 2021 года в соответствии с «государственной программой развития образования и науки РК на 2020-2025 годы».

По итогам 4 четверти руководитель управления отметила, что 11 класс оканчивают 9 342 учащихся. Регистрация на Единое национальное тестирование началось с 4 марта впервые в компьютерном формате по ссылке app.testcenter.kz. ЕНТ в компьютерном формате — тестирование с использованием персонального компьютера для каждого тестируемого, то есть по принципу один компьютер – одна камера. Тестирование проводится в центре тестирования U – STUDY, оснащенном компьютерами по принципу «один компьютер-одна камера».

Прием документов в 1 класс в городе намечен с 1 апреля по 1 августа. Как сообщила руководитель городского управления образования Ж.Тажиева, в 1 класс на 2021-2022 учебный год планируется принять около 25 000 учащихся. Подача заявления на прием документа осуществляется на электронном портале E-gov или через сайт Sakura24.kz. В настоящее время в 1 класс зачислены 2 076 учащихся. Из них 412 детей через электронный портал E-gov, 1664 ребенка были приняты через сайт Sakura24.kz.

Так же отметила, что в трехсменных школах города №1, 16, 22, 29, 38, 42, 46, 45, 47, 50,53,54, 55, 58, 59, 65, 69, 72, 75, 77, 78, 81, 83, 88, 92, 94, 95, 103, 104, 115, 116, 120, 122, 130 вместимостью 35-40 детей введены ограничения на прием учащихся.

Аким города отмечая, что онлайн-обучение Шымкента занимает первое место в республике, положительно оценил работу руководителя управления. Кроме того, поручено привлечь квалифицированных учителей в школы, которые будут введены в эксплуатацию к новому учебному году.

ФОТО: Береке СЕЙТЖАППАР