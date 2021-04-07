Полицейские Ордабасинского РОП продолжают проведение профилактических мероприятий по выявлению нарушений карантинного режима.

В ходе очередных отработок участковые инспекторы выявили факт организации конно-спортивной игры возле одного из аулов Сарыагашского района. Стражи порядка остановили проведение «бата-кокпар», на который собрались более 200 человек и распустили участников по домам.

Еще один «кокпар» полицейские выявили в Отырарском районе, где на национальную игру собрались свыше 150 участников. Благодаря оперативности стражей порядка остановили кокпар, который проводился в нарушение карантинных требований.

В отношении организаторов кокпаров, несоблюдавших требования карантина и ограничительные меры, полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия соответствующего решения.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают граждан соблюдать требования карантинного режима, воздержаться от проведения каких-либо массовых и свадебных торжеств, а также носить медицинские маски и держать социальную дистанцию.