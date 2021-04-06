В Шымкенте видному политическому деятелю Турару Рыскулову, чей памятник стоит на улице Жибек жолы, надели маску.

Трудно даже представить сколько времени понадобилось неизвестным, чтобы медицинская маска появилась на памятнике. Фигура Турара Рыскулова высотой в четыре с половиной метра одна из самых высоких скульптур в городе. И это не считая постамента. Так что изрядно попотели те, кто решил таким образом принять участие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Монумент установлен в Шымкенте в 2009 году. Авторы и исполнители проекта – Насыр Рустемов и Даурен Альдеков. Памятник видному общественному деятелю появился в Шымкенте благодаря корпорации «Атамекен», профинансировавшей создание нового городского ансамбля. Весь проект обошелся в 15 млн тенге.

Напомним, что в марте прошлого года виртуальную маску надели шымкентцы на памятник Байдибек би.

Памятник Байдибек би претендует на звание самого высокого в Казахстане, общая его высота — 23 метра, сама фигура — 10 метров, еще 4 метра — насыпь и 9 метров — постамент.