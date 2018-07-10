По ходатайству следователя районного отдела внутренних дел Тюлькубаский районный суд выдал санкцию на арест в отношении 25-летнего Нурлыбека, жителя села Турара Рыскулова. Ему предъявлены обвинения по статье 99 часть 2 пункт 1 «Убийство двух или более лиц», передает NUR.KZ.

4 июля примерно в 3 часа ночи в дом, где проживал Нурлыбек с родителями, с поздней прогулки пришел его младший брат. При этом брат был сильно избит.

Он рассказал, что выпивал вместе с двумя приятелями, и затем, из-за возникшей между ними ссоры, был сильно ими избит.

Нурлыбек взял нож и отправился разбираться с обидчиками. Спустя примерно двадцать минут он встретил оппонентов. В итоге оба противника, молодые люди в возрасте 20 и 25 лет, получили смертельные ножевые ранения и скончались на месте.

С санкции суда обвиняемый в двойном убийстве взят под стражу сроком на два месяца, на период следствия.