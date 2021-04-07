Специалисты обследовали бордюры, укладку тротуарной плитки, асфальтобетонное покрытие 7 магистральных улиц.

В городе доля дорог в удовлетворительном состоянии по итогам прошлого года достигла 60%. После первой зимы «Национальный центр качества дорожных активов» совместно с управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент провели проверку качества отремонтированных дорог.

Специалисты обследовали бордюры, укладку тротуарной плитки, асфальтобетонное покрытие 7 магистральных улиц и 97 улиц четырех районов города. В результате выявлена просадка асфальтобетонного покрытия на площади около 10 тысяч метров и разрушение 127 метров бордюров.

В связи с этим заказчик направил подрядным организациям предупредительное письмо для устранения выявленных дефектов в соответствии с гарантийным сроком. В случае неустранения выявленных недостатков в соответствии с условиями контракта будет взыскан штраф и подано заявление в суд о включении в список недобросовестных поставщиков. Стоит отметить, для устранения выявленных дефектов средства от государства не пересматриваются, каждый подрядчик устраняет недостатки за свой счет.

Сообщаем, что каждая работа, выполняемая за счет государственных средств, находится под пристальным наблюдением.

Пресс-служба акимата города Шымкент