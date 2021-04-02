Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент устанавливает уличные фонари освещения на улице от проспекта Н.Назарбаева и улицы Ж.Шаяхметова до улицы К.Патеева.

Работы по установке наружного освещения вдоль данных улиц начались с 1 марта текущего года. Всего в данных работах, направленных на повышение безопасности населения, задействовано 17 специалистов.

В настоящее время на 2 км улиц установлена 51 опора освещения, завершены 70% работ. Планируется, что до 15 апреля 2021 года работы по уличному освещению будут полностью завершены и введены в эксплуатацию.