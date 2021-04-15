Из них: арендные – 14 домов (768 квартир), кредитные – 65 домов (4064 квартиры).

В городе Шымкент в 2021 году в рамках программы «Нұрлы жер» запланировано строительство 79 многоэтажных (4832 квартир) жилых домов площадью 287,1 тысяч кв. метров.

По словам руководителя управления строительства, общая сумма выделенных средств — 25,6 млрд тенге. В этом году будет сдано в эксплуатацию 39 домов (2432 квартиры, 141 тыс кв. м). То есть в эксплуатацию сдадут 33 кредитных, 6 арендных дома. По итогам 3 месяцев освоено 2,9 млрд тенге.

Жилищно-строительные работы ведутся в микрорайоне Туран и административно-деловом центре. В микрорайоне Туран в 2021 году планируется строительство 61 жилого дома (3848 квартир).