В Шымкенте за 22 апреля зарегистрировано 131 случай заражения COVID-19 из них с симптомами – 82, без симптомов – 49, в том числе заболевших детей до 18 лет – 20 случаев, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) не зарегистрировано.

Выздоровевших за сутки — 14.

С 01.01.2021г. по 22.04.2021г. зарегистрировано всего 3155 случаев COVID-19 (1919 симптомные, 1236 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило – 513 случая.

С 01.01.2021г. по 22.04.2021г. зарегистрировано 274 случая пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 2389 исследований, из них положительных – 131.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.