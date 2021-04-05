В Шымкенте за 4 апреля зарегистрировано 48 случаев заражения COVID-19 из них с симптомами – 37, без симптомов – 11, в том числе заболевших детей до 18 лет — 4 случая, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) случаев не зарегистрировано.

Выздоровевших за сутки — 40.

С 01.01.2021г. по 04.04.2021г. зарегистрировано всего 1617 случаев COVID-19 (921 симптомные, 696 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило — 266 случаев.

С 01.01.2021г. по 04.04.2021г. зарегистрировано 199 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1617 исследований, из них положительных – 48.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.