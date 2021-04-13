В Шымкенте за последние сутки против коронавируса вакцинировано 5105 человек. Большая часть привитых-жители города вне основной категории.

По словам медиков, в настоящее время, среди обычных людей большое количество привитых. Особенно в поликлиниках много пожилых людей, они приходят один за другим и делают прививки.

Сейчас в городе функционируют 38 пунктов вакцинации. Кроме того, в специальных учреждениях организована работа передвижных прививочных пунктов, где медицинские специалисты на добровольной основе проводят вакцинацию граждан, сообщает управление здравоохранения Шымкента.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в городе вакцинировано от коронавируса 21 748 граждан. Время работы прививочных пунктов в поликлиниках продлено до 22:00 часов ночи, в выходные дни проводится вакцинация граждан, добровольно давших согласие.