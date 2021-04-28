В городе начался международный симпозиум.

27-28 апреля лучшие врачи-хирурги Турции поделятся своим опытом.

В ходе мероприятия обсудят вопросы лечения детских врожденных заболеваний и рака молочной железы при помощи оперативного вмешательства.

Отметим, что на симпозиум специально приехали квалифицированные врачи из турецкой клиники «Лив Улус». На сегодняшний день в Турции это учреждение имеет 37 больниц в 17 городах.

Первым на совещании выступил доктор Селами Сезюбир с 33-летним опытом работы в хирургии. По его словам, организация встречи в формате B2B в условиях пандемии — это огромная возможность для врачей.

«Сегодняшняя встреча очень важна для нас. 33 года работаю в области хирургии. У меня было много пациентов из Казахстана. Один из замечательных казахстанских врачей имеет большой опыт. Сегодняшнее собрание принесет пользу всем нам. Мы будем делиться опытом и повышать свою квалификацию», — подчеркнул профессор Селами Сезюбир.

В мероприятии также участвуют врачи Туркестанской области. Всего в регионе сегодня работают около 23,5 тыс. медиков. Из них более 5000 — врачи, остальные — специалисты среднего звена.

В стране ежегодно уделяется особое внимание сохранению здоровья матери и ребенка. В Посланиях Президента, программах по развитию здравоохранения этот вопрос не остался без внимания.