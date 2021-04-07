Сотрудники полиции УП г. Туркестан задержали местного жителя, попытавшегося дать взятку представителям власти, чтобы уйти от ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как выяснилось, в областном центре водитель автомашины «ВАЗ-2107», пересек сплошную линию и выехал на полосу встречного движения. Нарушение ПДД заметил инспектор патрульной полиции МПС УП г. Туркестан старший лейтенант Батыр Алимов, который остановил автомашину.

На нарушителя ПДД составили административный протокол по статье 596 КоАП РК «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Во время водворения автомашины на штрафстоянку к полицейскому подошел отец водителя. Мужчина предложил полицейскому взятку, чтобы тот не ставил автомобиль на стоянку и не привлекал сына к административной ответственности. Данное противоправное действие со стороны местного жителя зафиксировал видеожетон стража порядка.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 367 УК РК «Дача взятки». Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают, что за дачи взятки должностному лицу при исполнении ими служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность. Вместе с тем, стражи порядка призывают водителей к строгому соблюдению ПДД и безопасности на дорогах.