Во время очередных рейдовых отработок сотрудники полиции Мактаральского РОП выявили факт проведения турнира по футболу возле села Ынталы, организованный местным жителем, в котором приняли участие около 50 человек.

В отношении организатора спортивного состязания, грубо нарушившего требования постановления Главного государственного санитарного врача Туркестанской области, стражи порядка собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС Мактааральского района для принятия законного решения.

В целом, в Мактаральском районе полицейскими на постоянной основе проводят профилактические мероприятия и разъяснительную работу с населением о важности соблюдения требований карантина.

Тем не менее, число несознательных граждан, игнорирующих санитарно-эпидемиологические нормы, меньше не становиться.