Разыскивается!

Воспитанница «Детской деревни семейного типа Атамекен » г.Кызылорда, 27.08.2004 г.р. Нугманова Дильда Мусабековна,которая 25.03.2021 года около 02: 00 часов

вышла в неизвестном направлении и не вернулась.

Приметы: рост 175 см, волосы черные до плеч, челка рыжего цвета. Одета в куртку черного цвета, брюки джинсовые синего цвета, обувь спортивная, белого цвета.

В случае, если кто-то располагает какой-либо информацией о подростке или сведениями о местонахождении, просим Вас сообщить по нижеуказанным номерам. Тел: 8(7242)-29-70-10, 8(7242)-29-75-20, 8(7242)-29-75-02, 8-705-255-81-25

Управление Криминальной полиции Департамента полиции Кызылординской области